Sanità, il commissario Bonamico: «Bisogna accorpare i posti letto. Pace fatta con i privati»

«Abbiamo firmato quasi tutti i contratti con le cliniche private e l’extrabudget per gli extraregionali è un falso problema. Il vero ostacolo sta nella mancanza di dati dell’Asrem»

«Di Giacomo? Potrà darci una mano dal punto di vista sanitario. Iorio? Lo sentirò a breve»

E’ stato nominato dal consiglio dei ministri lo scorso 3 agosto ma non ha bisogno di ambientarsi perché ha già fatto parte della struttura commissariale fino a qualche settimana fa. Il nuovo commissario ad acta Marco Bonamico è partito dalla “pacificazione” del rapporto con le strutture private e da una ricognizione presso gli ospedali pubblici.

«Stiamo facendo un’analisi della situazione e abbiamo reso più pacifica la situazione con le case di cura provate. Abbiamo ottenuto la firma di quasi tutti i contratti, mancano ancora le due strutture più grandi ma solo perché fino a quando la struttura commissariale non è al completo non si possono firmare contratti.

Negli ospedali pubblici ho trovato una situazione migliore di quella che mi aspettavo, ci sono alcune criticità che sono risolvibili, altre di più difficile soluzione come ad esempio la carenza di anestesisti: un aspetto che crea molti problemi ma stiamo lavorando per trovare una soluzione.

Un altro obiettivo da raggiungere è quello della razionalizzazione delle spese. Ho trovato letti sparsi un po’ ovunque e credo che andrebbero accorpati per migliorare il servizio ai cittadini».

Il problema principale per la sanità molisana è rappresentato dall’Asrem e Bonamico è stato in ricognizione anche a via Petrella: «Quello che più mi spaventa è la mancanza di dati, il grosso buco è lì. Per governare un’azienda complessa come l’Asrem, che è la prima azienda della regione, sia come fatturato, sia come numero di dipendenti, c’è bisogno di dati. Non si può governare ad esempio non conoscendo il costo dei singoli presidi ospedalieri. Poi il personale deve essere meglio distribuito».

Però l’Azienda Sanitaria regionale è ancora senza governance, visto che la Giunta Roberti ancora non provvedere a nominare il Direttore Generale. «Speriamo di averlo quanto prima e un eventuale commissario credo debba nominarlo la Regione, l’importante comunque è avere la collaborazione delle persone che sono nell’Asrem».

A Bonamico abbiamo chiesto anche il rapporto con il sub commissario Di Giacomo e con l’assessore, con delega specifica, Michele Iorio. «Con il sub commissario ci siamo visti ieri al Veneziale e credo che essendo un medico ci possa dare una mano dal punto di vista sanitario. Il presidente Iorio ancora non l’ho visto, ma non credo possa intervenire nel rapporto con il tavolo tecnico perché ci sono procedure ben precise. Ci parlerò a breve per capire le sue intenzioni».

Infine per Bonamico l’extrabudget per gli extraregionali non rappresenta un problema: «Una volta pagato dobbiamo pagarlo alle ai privati, quindi è un falso problema. Il grosso problema, invece, è il parere fornito dal tavolo tecnico che è un po’ ambiguo e per il quale abbiamo chiesto chiarimenti».

