Sanità, il Comitato Verità e Dignità Vittime Covid 19 si rivolge nuovamente alla Procura

«Il Comitato Verità e Dignità Vittime Covid 19 – si legge in una nota a firma del presidente Francesco Mancini – ha chiesto al Procuratore della Repubblica la nomina di una consulenza partecipata, e/o un incidente probatorio sui seguenti punti:

Lo stato in cui versava il Cardarelli di Campobasso e la sanità regionale prima dell’emergenza sanitaria; le criticità rilevate durante l’emergenza; criticità denunciate dal comitato, dai medici e dai sindacati; centro Covid nella riorganizzazione della rete ospedaliera; approvazione di un piano alternativo a Larino; problemi progettuali della torre Covid; mancato avvio dei lavori di adeguamento dell’ex hospice da adibire a centro Covid; prevedibilità dei tempi di realizzazione dei lavori di adeguamento, allo stato ancora non avviati, rispetto allo stato di emergenza; mancata individuazione, da parte del Presidente della giunta – autorità di protezione civile – di una struttura sanitaria da dedicare ai pazienti positivi al Covid par ogni azienda sanitaria e quanto tale omessa decisione abbia inciso sugli sviluppi della pandemia, sulla promiscuità del Cardarelli e le criticità denunciate e tuttora in corso…quanti sono stati e sono i posti disponibili di TI dedicati a pazienti Covid presso le strutture private accreditate dalla dichiarata pandemia a tutt’oggi; quali e quanti sono i posti di TI attivati da marzo 2020 a tutt’oggi; quali e quanti i posti di TI attivabili e non attivati da marzo 2020 a tutt’oggi e quali eventualmente i motivi della mancata attivazione, verificare se la procedura CROSS, prevista in caso di occupazione del 30% dei posti di TI disponibili da parte dei pazienti Covid, è scattata su dati reali (ossia sui 39 posti dichiarati all’ISS) oppure sarebbe dovuta scattare ancor prima secondo i posti di TI materialmente disponibili ed effettivamente attivi…».