Sanità, il Comitato San Timoteo chiede incontri con Toma e con i sindaci (VIDEO)

Due richieste di incontri: uno a Toma in qualità di commissario ad acta della sanità, e uno al sindaco Roberti per organizzare un summit con i primi cittadini del Basso Molise. E’ quanto chiesto dal presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice. Sotto la lente di Felice la situazione del punto nascita del San Timoteo e il nuovo Pos approvato da Toma in qualità di commissario ad acta. “A seguito dell’adozione del P.O.S. 2019/2021 con il Decreto del Commissario ad Acta n° 94 del 9 settembre – ha affermato Felice – nella riunione odierna del Direttivo del Comitato è stato deciso di inoltrare formale richiesta di un incontro con il Commissario/Presidente Dr. Donato Toma, il Direttore Generale dell’Assessorato alla Sanità del Molise Dott.ssa Lolita Gallo e il Direttore Generale dell’Asrem Avv. Oreste Florenzano. L’incontro è ritenuto necessario da quanto si è appreso dall’esame del citato P.O.S. che il Comitato ritiene che può fortemente incidere, in un immediato futuro sulla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Pertanto il Comitato ritiene utile l’incontro per approfondire le linee programmatiche della nuova riorganizzazione del servizio sanitario approvato, il ruolo e le funzioni previste ed assegnate alle strutture sanitarie, in particolare quelle presenti nel basso Molise. E’ anche occasione utile per conoscere e individuare le principali azioni e decisioni gestionali, a favore delle strutture sanitarie presenti nel basso Molise: finanziamenti e tempi di realizzazione, da parte dell’Assessorato alla Salute, della struttura commissariale, e dell’Azienda Sanitaria Regionale, con il nuovo atto aziendale da redigere in attuazione al citato POS adottato. Inoltre il Comitato ha inoltrato una nota proponendo al Sindaco di Termoli, ing. Francesco Roberti, di organizzare un incontro urgente con i Sindaci del basso Molise, per discutere e decidere sulle eventuali iniziative da intraprendere in merito alla programmazione disposta con il citato POS adottato”.