Sanità, il Comitato San Timoteo “affila le armi” e le proposte

REDAZIONE TERMOLI

Il giorno di convocazione ufficiale ancora non c’è, probabilmente sarà la settimana prossima. Il Comitato San Timoteo, però, vuole farsi trovare pronto alla “chiamata” dei commissari ad acta per la sanità che hanno intenzione di incontrare il comitato che da anni si sta facendo portavoce di una battaglia sul mantenimento dei servizi presso l’ospedale termolese. E così sotto la lente nell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio è andata a finire la questione del punto nascita, fortemente a rischio, ma, più in generale, anche il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza dopo che un recente studio ha posto il Molise proprio in fondo alla classifica per quello che riguarda i Lea. «Rimarcheremo le criticità che questo territorio ha e tutte le sue difficoltà – ha affermato il presidente del Comitato, Nicola Felice – e torneremo a chiedere di tenere presente le nostre richieste rimarcando l’importanza che il San Timoteo riveste come ospedale di confine». Sotto la lente, però, anche la forte mobilità passiva che sta spingendo sempre più pazienti a spostarsi verso l’Abruzzo e la Puglia («anche se una volta era il contrario») e la grande preoccupazione rispetto alla sorte del punto nascita, già a rischio da diversi anni e adesso quasi a un passo dalla chiusura. «Il punto nascita, però, non è collegato alla legge – ha chiarito Felice – ed è per questo che chiederemo ai commissari e al presidente Toma di prendere un impegno per mantenerlo aperto, cosa possibile a patto di mantenere anche determinati standard. E’ notizia recente che il centro nazionale dei punti nascita sta attuando il decreto e mi risulta che la stessa Sulmona abbia riconfermato la chiusura del suo punto nascita». Per una situazione che non può essere assolutamente sottovalutata. «Sarà una nostra battaglia per chiedere di consolidare i reparti». Discorso a parte per i Lea. «C’è un sistema sperimentale che entrerà in vigore dal 2020 e che ci porta ad essere tra le cinque regioni peggiori, rispecchiando anche quella che è la percezione che noi cittadini abbiamo dei servizi e nel vedere le lunghe liste di attesa per una sanità che è disastrosa anche sotto l’aspetto ospedaliero il che ci porta ad essere la penultima regione di Italia. Non si tratta di una battaglia di campanilismo ma il San Timoteo è importante anche sotto il punto di vista economico e deve tornare ad essere un centro di mobilità attiva e non passiva».