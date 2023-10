Sanità, il caso Molise: spesa più alta d’Italia e servizi peggiori del Paese 

Per gli ospedali la nostra regione spende 1.436 euro per cittadino e ha il punteggio Lea peggiore: lo ha certificato la Corte dei Conti

In Molise la sanità, come noto, vive la sua stagione peggiore. Non diamo certamente una notizia ricordando la scarsa qualità e i servizi scadenti del sistema sanitario regionale. Quello che impressiona ora è che a fronte di assistenza insufficiente, la nostra regione, per alcuni parametri, è quella che ha la spesa maggiore per cittadino per la sanità. E a certificarlo è stata la Corte dei Conti.

In Molise, infatti, la spesa per gli ospedali è oltre la media nazionale, ma i risultati sono scadenti.

L’indagine dettagliata dalla relazione che la sezione Autonomie della Corte dei Conti ha appena dedicato ai bilanci regionali (delibera 13/2023), occupati per quasi l’8o% dalla sanità, offre una chiave di lettura molto importante. Mostra, in sintesi, che in sanità i soldi sono importanti ma da soli non risolvono i problemi se non sono affiancati da una gestione oculata e efficiente.

Nelle 436 pagine del rapporto, accanto alla lunga teoria di tabelle con i dati finanziari, trova spazio il confronto fra la spesa pro capite di ogni Regione e i risultati ottenuti dalla “sua” sanità nelle tre aree indagate, dai «Livelli essenziali di assistenza» (Lea), che traducono in un punteggio sintetico (da 0 a 100, con sufficienza a 60), la qualità dei servizi raggiunta da ospedali, assistenza distrettuale (cioè la sanità territoriale, dai medici di base alle cure domiciliari) e attività di prevenzione.

Secondo i Livelli essenziali relativi al 2021, appena calcolati dal ministero della Sanità, sette Regioni e Province autonome su 21 hanno servizi insufficienti in uno o più settori.

Negli ospedali la spesa più alta c’è in Molise, che nonostante i suoi 1.436 euro per cittadino, ha anche il punteggio Lea peggiore (48,55). Dunque nella nostra regione per gli ospedali si spende il massimo in Italia per avere i servizi peggiori del Paese. A causa, evidentemente, di una gestione scellerata relativa agli ultimi decenni.

Per quanto riguarda la sanità territoriale la nostra regione è al quartultimo posto, con una spesa di 1.117 euro a persona e Lea che si attestano al 65,40. Per l’area prevenzione, invece, la spesa è sempre tra le più d’Italia, 156 euro a persona, ma in questo caso i Lea sono buoni (82,99). (LE TABELLE IN BASSO)

Inoltre nella manovra approvata mercoledì dal Governo è previsto per il 2024 un calo di 3,3 miliardi nei fondi al sistema sanitario che passerebbero da dai 136 miliardi di quest’anno a 132,7, senza considerare l’impatto dell’inflazione.

E allora il Molise, per non restare nel baratro, ha bisogno immediatamente di un cambio di gestione finanziaria.