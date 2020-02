Sanità, il 3 marzo lo sciopero generale: «Faremo tremare le mura, il popolo non ne può più»

Il 3 marzo sarà una data importante per il Molise. E potrebbe essere una sorta di spartiacque nella storia di questa regione. Dopo tanti anni è stato indetto nuovamente uno sciopero generale per tutta la giornata del 3 marzo e in tutta la regione. Uno sciopero che interesserà tutte le categorie, pubbliche e private. Per il diritto alla salute, per la tutela dei territori e per i continui tagli ai servizi pubblici. Una protesta contro la politica regionale, commissari e direttori regionali.

Questa mattina, martedì 18 febbraio, c’è stata la presentazione alla stampa della manifestazione del 3 marzo. «Faremo tremare le mura – hanno detto stamattina – perché il popolo non ne può più».

IN ALTO LE INTERVISTE