«È necessario trovare in tempi brevi delle soluzioni alla critica situazione sanitaria che interessa il presidio del San Timoteo. Bisogna attuare quelle che sono le proposte avanzate da tempo: bisogna garantire un’assistenza sanitaria a 360°. In questo momento la politica deve rimettere il cittadino al primo posto nella propria agenda. Non è più possibile assistere solo a proclami e lasciare che gli anni trascorrano depauperando anche quel poco di buono che c’era in Basso Molise».

A parlare il segretario di Assoconsum, Corrado Ientilucci , il quale ancora una volta sottolinea le difficoltà della sanità nella zona costiera.

«La nostra area – continua Ientilucci – conta oltre 100mila residenti. Un numero che, ogni anno, durante la stagione estiva, triplica.

A tutto ciò bisogna aggiungere un nucleo industriale con decine e decine di aziende. Per questo – aggiunge il segretario di Assoconsum – c’è necessità di procedere ad una riorganizzazione e ad un contestuale potenziamento della sanità in Basso Molise.

Un presidio che sia in grado di garantire non solo le attività “ordinarie” ma anche quelle “specialistiche”. Questo anche per evitare la mobilità passiva: già sono tanti i molisani che si recano nel vicino Abruzzo.

Per garantire tutto ciò serve un piano di assunzioni mirato in maniera tale da garantire una perfetta gestione dei reparti.

Il San Timoteo rappresenta, anche in chiave futura per un eventuale sviluppo del nostro territorio – termina Ientilucci – un presidio di fondamentale importanza dal quale non si può prescindere».