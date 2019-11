Sanità, i sindaci chiamano i commissari non rispondono. Ora la protesta si sposta a Roma

Disattesa la richiesta di un incontro urgente pervenuta dai primi cittadini dell’Ambito di Isernia, che tornano a riunirsi

ISERNIA. Entra nel vivo la protesta per difendere l’ospedale “F.Veneziale” dai tagli, paventati e non, che rischiano di trasformarlo in una sorta di poliambulatorio. La data scelta per manifestare a Roma, dinanzi al Ministero della Salute, dovrebbe essere il prossimo 12 dicembre. Per i comitati in difesa della sanità pubblica molisana, riunitisi in assemblea lo scorso mercoledì 6 novembre, sarà l’occasione per far sentire forte la loro voce e chiedere al ministro Speranza di salvaguardare i presidi ospedalieri regionali. Punto nascite di Termoli, no al declassamento dell’ospedale di Agnone e salvaguardia di alcuni reparti e servizi del nosocomio isernino, primi tra tutti Senologia e Oncologia: saranno questi i punti nevralgici su cui il governo centrare dovrà dare delle risposte certe, soprattutto alla luce della stesura del nuovo Piano Operativo, ad oggi ancora non reso pubblico ma che, secondo indiscrezioni, prevedrebbero un’ulteriore scure per gli ospedali pubblici molisani.

Intanto domani i 24 sindaci dell’Ambito Territoriale di Isernia torneranno a riunirsi per decidere le prossime linee di intervento in difesa del “Veneziale”. La richiesta di un tavolo tecnico fatta pervenire al commissario Giustini e con i vertici dell’Asrem non ha ottenuto risposta. Motivo per cui i primi cittadini decideranno quali saranno le prossime azioni da intraprendere.