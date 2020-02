Sanità, i medici denunciano: «Turni disumani e aumento del rischio per i pazienti»

I sindacati Anaao Assomed e Cosmed Molise: «Le carenze si riflettono sulla qualità del servizio. Vogliamo arrivare a fare i concorsi con i tempi giusti»

CAMPOBASSO. «Siamo qui per denunciare, ancora una volta, la latitanza delle istituzioni nel risolvere i problemi della sanità, ossia tutte le carenze possibili e immaginabili che riguardano medici, personale infermieristico, tecnici e addirittura amministrativo e di supporto». Lo hanno detto i rappresentanti dei sindacati medici Massimo Peccianti (Anaao Assomed) e Giovanni Pulella (Cosmed Molise) in una conferenza stampa nella sala d’attesa dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. «Il senso di responsabilità dei medici e del personale riesce a sopperire con turni massacranti, ma con un aumento del rischio clinico che si riflette sulla qualità del servizio e non può durare per sempre. Vogliamo arrivare a fare i concorsi con i tempi giusti. Il ricambio generale è fondamentale – hanno concluso – per avere una sanità efficiente con persone capaci, ma ciò è stato interrotto da almeno dieci anni, da quando abbiamo i piani di rientro».