Sanità, i consiglieri regionali incontrano rappresentanti e gli operatori volontari del servizio di 118

Si è riunito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale presieduto dal Presidente Micone. A seguito dei lavori, i componenti dell’organo hanno ricevuto ed ascoltato, in un incontro informativo e di confronto, le problematiche sollevate dagli operatori volontari, nonché dai rappresentanti delle Associazioni, del servizio di 118 che si occupano e garantiscono il trasporto sanitario di emergenza-urgenza su tutto il territorio regionale. L’Ufficio di Presidenza ha raccolto le comprensibili preoccupazioni, le istanze e criticità sollevate, sottoscrivendole in un documento che vedrà la presentazione di un Ordine del giorno ad hoc, durante la seduta di Consiglio prevista per venerdì 22 ottobre, in cui è previsto l’impegno del Presidente della Giunta regionale ad attivarsi, anche nella qualità di Commissario ad Acta per la sanità del Molise, di concerto con i vertici ASReM di competenza, alla urgente e tempestiva, e non più rimandabile, risoluzione delle criticità evidenziate.