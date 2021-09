Sanità, i 5 Stelle: “Toma non ha una maggioranza, deve dimettersi: la sfiducia è arrivata ieri. Figuraccia con Draghi”

Dopo la batosta subita ieri in consiglio regionale con la bocciatura del Piano Operativo Sanitario adottato dalla giunta regionale, il Movimento 5 Stelle ha rincarato la dose chiedendo le dimissioni del governatore. Lo ha fatto attraverso una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, martedì 28 settembre.

“Toma deve soltanto prendere atto – hanno detto i rappresentanti dei 5 Stelle – che non ha più una maggioranza e il Molise ha bisogno di solidità politica in questo momento post pandemico e pertanto è opportuno che rassegni le dimissioni. Non è necessaria la mozione di sfiducia – hanno proseguito – ma ci aspettiamo che arrivino le dimissioni, perché quella di ieri è stata già una sfiducia.

Toma ha convinto tutti, due ministeri, la conferenza delle Regioni, il premier Draghi, che lui era il miglior gestore della sanità in Molise. Ci ha fatto fare una figuraccia terribile ed ora è difficile recuperare quel rapporto.”

LE INTERVISTE IN ALTO