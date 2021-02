Sanità, i 5 Stelle: “Inattuato il Dl Rilancio, si muova la magistratura. Florenzano si dimetta”

“L’azione del MoVimento 5 Stelle, – si legge in una nota – coordinata in questi mesi ad ogni livello istituzionale, ha portato ora gli ispettori del Ministero della Salute ad evidenziare chiaramente tutte le carenze e le responsabilità nella gestione della pandemia in Molise. È stata un’azione portata avanti a livello comunale, con le segnalazioni del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, con le denunce dei portavoce comunali, con le informative dei portavoce regionali e con l’interrogazione depositata già a novembre scorso dal portavoce alla Camera Antonio Federico: iniziative che hanno spinto gli ispettori ministeriali ai sopralluoghi negli ospedali pubblici regionali il 27 e 28 gennaio scorsi.

La relazione ispettiva mette in luce che la struttura di Larino poteva essere dedicata alla gestione della pandemia se solo avessero voluto tutti coloro che gestiscono la sanità regionale in maniera diretta o indiretta. Tutto quello che poteva essere fatto non è stato fatto e, come previsto, oggi possiamo dire che è stato perso un anno a causa di continui rimpalli di responsabilità.

Dalla relazione degli ispettori si evince che in Molise non è stato attuato quanto contenuto nel Decreto Rilancio, non è stato attivato alcun posto letto ‘strutturale’ previsto, non si sa come siano stati utilizzati i milioni di euro stanziati dal Governo nazionale, non è stata data attuazione alle Dca 48 e 65, in pratica non è stato fatto nulla per riorganizzare la rete ospedaliera, né per potenziare la rete sanitaria territoriale che avrebbe dato centralità al Vietri; inoltre la visita ispettiva negli ospedali principali della regione ha evidenziato carenze sui percorsi e difficoltà sull’adesione ai protocolli. Sono tutte criticità da imputare in capo alla dirigenza Asrem, quindi al Direttore Oreste Florenzano di cui chiediamo le dimissioni immediate.

Allo stesso tempo ora sono messe su carta anche le difficoltà e le ambiguità del Commissario ad acta, le cui ondivaghe decisioni non hanno aiutato la soluzione dei problemi, a prescindere dal fatto che il suo operato non abbia mai trovato sponda con il Responsabile della Protezione civile, Donato Toma.

In Molise serve una governance sanitaria semplificata, perché sono troppi i livelli di responsabilità che si accavallano tra Regione, Asrem, struttura commissariale e Protezione civile.

Ad ogni modo la relazione evidenzia chiare responsabilità, soprattutto gestionali ed attuative, pertanto attendiamo sviluppi dall’operato della magistratura.

La crescente diffusione del virus e le condizioni della rete sanitaria anti covid ci fanno capire che in Molise siamo all’anno zero. Ma ora bisogna muoversi a realizzare ciò che è riportato sul Piano di riorganizzazione ospedaliera con i 35 posti di terapia intensiva/semi-intensiva e con l’ampliamento dei Pronto soccorso su tutti e tre i presidi ospedalieri. Bisogna, inoltre, attuare il Piano di potenziamento della rete territoriale, puntare sulla continuità assistenziale, considerando il Vietri un punto centrale e imprescindibile per la riabilitazione e i post covid, come sollecitiamo da sei mesi, quindi serve rinforzare la campagna vaccinale e lavorare per garantire servizi e strutture a qualsiasi cittadino.

Il MoVimento 5 Stelle resta presidio sul territorio a tutela della salute di tutti.”