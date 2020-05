Bloccati ieri sera con una nuova e inaspettata ordinanza

Nuovo “colpo basso” nei confronti degli operatori della sanità privata molisana, ospedaliera e ambulatoriale, che offrono lavoro a circa duemila addetti nella regione. Quando tutto lasciava sperare per una ripresa delle attività per domani mattina, è stata pubblicata nella serata di ieri una nuova ed inaspettata ordinanza da parte di Toma, su richiesta dei vertici Asrem, Florenzano e Scafarto. L’ordinanza, la numero 27 del 2 maggio, proroga il blocco dei ricoveri e delle attività ambulatoriali e assistenziali per altre due settimane. Un vero e proprio “colpo basso” lo hanno definiti gli operatori della sanità privata che sono fermi da due mesi, con gravissimi danni per il loro conto economico e con rischio di chiusura e licenziamenti del personale per i più deboli. “E finiamola di parlare solo di Cattolica e Neuromed – dicono gli operatori – Qui si parla di tante altre cliniche, strutture e ambulatori specialistici privati, che vivono grazie agli introiti degli esami e delle prestazioni rese in favore degli utenti”. E ci sono cliniche e operatori privati storici, come Villa Maria o Potito a Campobasso, oppure come Villa Ester a Bojano, che per l’area matesina svolge a pieno titolo le funzioni di piccolo ospedale multifunzionale. L’accanimento contro gli operatori privati potrebbe travolgere un intero settore che sperava di poter ripartire domani e che già si era attrezzato con controlli preventivi per evitare qualunque forma di contagio. Per fare un esempio, a Villa Ester, ma è così dappertutto in Molise, all’ingresso di ogni struttura, si passa prima per un Pre Triage, con controllo della temperatura. In sostanza nessun pericolo di contagio. “E finiamola – continuano gli operatori amareggiati – con la storia del 95% dato ai privati. Fino ad oggi non è arrivato un centesimo a nessuno. Mentre arrivano le bollette dell’Enel. Si pensi che mantenere attiva una Tac o una Pet, anche se non funziona, si consumano migliaia di euro di energia elettrica. Sono macchine sofisticate, che non possono essere mai spente e che consumano corrente. E poi ci sono gli stipendi da pagare e le spese in generale. Non riusciamo a capire l’accanimento nei nostri confronti di Florenzano e Scafarto, arrivati dalla Campania in Molise chissà con quali intenzioni nei nostri confronti. Ci vogliono far chiudere? Ci dicano perché e per favorire chi. E ci spieghino perché, con una regione praticamente uscita quasi del tutto dall’emergenza, hanno prorogato nottetempo restrizioni e divieti. Altre due settimane di stop ci manderanno in rovina!”.