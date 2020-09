Sanità, Greco: “Livelli essenziali di assistenza a rischio per inerzia di Toma”

Q”uello che sta succedendo all’Ospedale Cardarelli – ha commentato il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco – ha dell’incredibile: dal 5 ottobre la chirurgia dell’hub regionale rischia la paralisi (almeno per l’attività ordinaria) a causa delle assurde lungaggini registrate nei concorsi Asrem. Ancora una volta, come abbiamo raccontato nei sopralluoghi in tutti i presidi ospedalieri regionali, la carenza di personale, ed in particolare di anestesisti, mette seriamente a rischio la salute dei molisani.Per reperire i 6 anestesisti di cui l’ospedale più importante della regione avrebbe bisogno, è stato indetto un primo concorso nel 2019. Son passati oltre 10 mesi dal bando alla conclusione della procedura di gara, tanto che i medici concorrenti erano già occupati in altre regioni.Allora, ad aprile di quest’anno, in pieno lockdown, l’Asrem ha bandito un nuovo concorso che, ad oggi, non è arrivato a conclusione. Se non si accelera con decisione, possiamo prevedere che avrà lo stesso esito di quello precedente. Nel frattempo, a luglio, si è proceduto anche ad un Avviso pubblico (che di norma dovrebbe essere più celere di un concorso) per il reclutamento a tempo determinato degli anestesisti necessari a non mandare in tilt il Cardarelli. Hanno risposto due medici specializzati, cosa già rara di questi tempi, ma non sono stati ancora ingaggiati.

Mi preme lanciare un appello al presidente Toma e al Direttore Generale Asrem Florenzano: non so voi, ma in una situazione di gravissimo rischio per la salute pubblica, non dormirei la notte. Non capisco allora il perché di tanti tentennamenti. Una vostra incertezza, il tempo perso per inerzia, possono condannare a morte un’intera regione. Basta giocare allo scaricabarile sui Commissari, è ora che vi assumiate le vostre responsabilità nell’interesse collettivo! Vi anticipo che chiederemo un Consiglio regionale monotematico per accelerare la discussione di questi problemi”.