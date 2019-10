Sanità, Giustini: «Piano di condivisione per il bene del Molise»

L’intervento del commissario in Consiglio comunale. Approvato un documento a sostegno del sistema pubblico con un tavolo di discussione permamente per definire il nuovo Pos

ANTONIO DI MONACO

Si scrive “bozza”, si legge «piano di condivisione per il bene del Molise». Il commissario ad acta per la sanità molisana, Angelo Giustini, pur accettando l’invito a partecipare alla seduta monotematica del Consiglio comunale, preferisce non sbottonarsi, com’è nel suo stile, sul futuro Piano Operativo Sanitario. «L’unica cosa che posso dire è che si sta parlando dopo aver fotografato, in circa dieci mesi come commissari, la situazione della sanità molisana attraverso ospedali, reti e tutto quello che c’è, nel bene e nel male. Per cui, parliamo ancora di bozza con i ministeri della Salute e delle Finanze e il supporto di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali). Anche con il Consiglio regionale, che ci ha invitato più volte (invito sempre declinato pur tenendo conto che i commissari rispondono ai ministeri e, quindi, al governo nazionale e non alla Regione, ndr), dovremo andare a condividere, assieme ai comitati, una bozza sulla quale dovremo lavorare tutti».

Per tutta risposta, l’azienda sanitaria, rappresentata dal direttore generale, Antonio Lucchetti, ha annunciato di «aver chiesto e ottenuto un finanziamento dalla Regione per Stroke Unit al Cardarelli e di puntiamo a stabilite un collegamento tra le specialità di Campobasso e quelle negli ospedali dove mancano, a partire dall’impiego nella Neurologia per l’ictus che potrà essere esteso anche ad altri settori come la Pediatria superando i campanilismi che finora hanno frenato tutto questo».

Il Consiglio comunale, dopo un dibattito ampio e articolato, ha approvato dapprima un emendamento e successivamente l’ordine del giorno espresso in un documento “a sostegno della sanità pubblica molisana” e presentato dai gruppi del Pd (prima firmataria Alessandra Salvatore) e della Sinistra per «la creazione di un tavolo di discussione permanente» affinché si ponga fine «quanto prima alla fase commissariale, con un ritorno alla normalità nella programmazione e nella gestione del Sistema Sanitario Regionale». A favore si è espressa la maggioranza M5S oltre all’opposizione di centrosinistra (ricalcando la composizione “giallorossa” del governo nazionale), mentre si sono astenuti Esposito (Forza Italia), D’Alessandro (Lega Nord), Annuario (Fratelli d’Italia) e Sabusco (È ora).

Prima del voto finale, si sono susseguiti di diversi comitati e associazioni che si sono susseguiti in Aula (a Consiglio sospeso come prescrive il regolamento), a partire dalla presidente dell’Ordine dei Medici di Campobasso, Carolina De Vincenzo, che ha puntato l’indice contro «la qualità dei servizi per i cittadini che non si è innalzata nonostante l’inizio del risanamento contabile da parte del tavolo tecnico; lo sbilanciamento della spesa a favore del settore privato e soprattutto la mancata consultazione, da parte della Regione, dei medici e del personale sanitario che ritengo un fatto molto grave». Poi è toccato alla portavoce del portavoce del Coordinamento Comitati per la difesa della Sanità Pubblica, Aida Trentalance che ha chiesto al sindaco Gravina di indire «la conferenza dei sindaci molisani, che non è mai stata convocata, affinché si possa incidere realmente a favore della sanità pubblica». Il comitato Pro Cardarelli, rappresentato da Clementina Porzio, ha comunicato di aver chiesto al direttore generale, Antonio Lucchetti, l’attivazione della Stroke Unit per la cura dell’ictus e il ripristino della Neurochirurgia e, parallelamente, l’esponente delle associazioni di quartiere di Campobasso, Alberto Cancellario, ha manifestato l’auspicio che «il Cardarelli torni ad essere un Dea di II livello con tutte le branche specialistiche presenti negli anni ’90». Al contrario delle «strutture private che – ha sottolineato Italo Testa del forum per la difesa della sanità pubblica – hanno preso gran parte delle risorse, non solo per la gestione quotidiana, ma per ampliarsi a scapito degli ospedali pubblici che sono ridotti all’osso a livello di infrastrutture e apparecchiature».

Sul fronte politico, l’unico rappresentante della delegazione parlamentare molisana ad intervenire a Palazzo San Giorgio è stato il senatore del M5S, Andrea Ortis che, ribandendo la sua particolare sensibilità al problema, ha garantito che «la politica non dovrà più permettere che i cittadini subiscano le scelte calate dall’alto perché attengono ad un loro diritto fondamentale e vanno tutelati per questo». Del resto, il sistema sanitario pubblico si fonda sull’universalità dell’assistenza, la solidarietà del finanziamento attraverso la fiscalità generale e l’equità di accesso alle prestazioni. E da questi diritti sacrosanti non si può prescindere.