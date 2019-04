Sanità, Giustini: «Pensionati? Scelta di buonsenso». Arriva intanto lo stop da Roma

«Siamo a lavoro per definire la calendarizzazione degli adempimenti previsti dal Piano di rientro che domani sottoporremo all’esame del Tavolo tecnico». Così all’ANSA il Commissario alla sanità del Molise, Angelo Giustini. L’alto ufficiale in pensione della Guardia di Finanza ricorda inoltre che sempre domani si parlerà anche degli avvisi con i quali l’Azienda sanitaria regionale (Asrem) ha dato avvio al reclutamento, tramite contratti libero-professionali, anche di medici in pensione per far fronte alle criticità negli ospedali molisani. Eppure, sembrerebbe essere arrivato lo stop da Roma all’ingaggio di medici pensionati o provenienti dall’estero con contratti atipici.

«Su questa procedura il Molise ha fatto da apripista – ha aggiunto Giustini – ma sottolineo che c’è una reale emergenza ed è stata una scelta di buon senso. Se mancano giovani medici perché non partecipano ai concorsi banditi o rinunciano agli incarichi, a rischio ci sono i pazienti e le prestazioni in emergenza-urgenza. Questa è la situazione reale».