Sanità, Flori Degrassi si è dimessa, Molise senza commissario: “Problemi personali, ma servono ben altre risorse”

Flori Degrassi, commissario straordinario alla Sanità molisana, si è dimessa dall’incarico, con una lettera inviata al ministro Speranza e al Governatore Toma.

Il colpo di scena, stando alle indiscrezioni, dopo che il ministro alla Salute adducendo altri impegni, ha evitato un incontro con la stessa Degrassi e Toma. Entrambi a Roma per chiedere ulteriori stanziamenti per la disastrata sanità regionale. Toma, confermando la notizia, si è detto rammaricato per le dimissioni della Commissaria. La decisione arriva anche dopo la cancellazione del sub emendamento al Senato per il rifinanziamento del debito sanitario molisano. Insomma dopo essersi vista “sbattere” in faccia ogni porta di interlocuzione con Roma la Degrassi se n’è andata.

Sembrerebbe, sempre secondo i ben informati, che tra le motivazioni alla base del passo indietro della Degrassi, ci sarebbero anche dissidi con il dg Asrem Oreste Florenzano.

L’ormai ex commissario ha, invece, chiuso la sua lettera di dimissioni con un attestato di stima, umano e professionale, nei confronti del presidente Toma, seppur nel rispetto dei ruoli.

Flori Degrassi ha precisato – alla Tgr Molise – che la prima ragione che l’ha portata alle dimissioni è da rintracciare in seri problemi personali che le impediscono di assicurare il grande impegno necessario per svolgere il ruolo. Ha anche aggiunto che alla struttura commissariale “servirebbero ben altre risorse”. Ha poi auspicato che il suo vice Tomassella resti al suo posto.