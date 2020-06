Sanità, flash mob del Forum davanti agli ospedale molisani

Il Forum Molisano per la Difesa della Sanità Pubblica di Qualità informa che domani 20 Giugno intorno alle 17 si terranno anche davanti agli Ospedali Molisani dei flash mob promossi dai Comitati salute, come nel resto d’Italia.

La protesta per un Servizio sanitario nazionale diverso dal passato, che abbia risorse finanziarie adeguate e investite nel pubblico, strutture sanitarie distribuite a rete nei territori, medicina territoriale funzionante e prevenzione, prende avvio dalla Lombardia, della quale si chiede il commissariamento, essendo il simbolo di una Sanità Privatizzata e regionalmente gestita al peggio.

Si chiede anche una forma di commissariamento diversa dal passato, un controllo popolare esercitato dalle associazioni dei cittadini sul funzionamento del servizio sanitario. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

La protesta è stata organizzata in tutte le regioni in cui è presente dal COORDINAMENTO NAZIONALE SANITA’.