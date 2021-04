Sanità, «fare luce sulle denunce presentate»: protesta dinanzi al Tribunale di Campobasso

Una protesta pacifica, e nel rispetto delle normative anti Covid vigenti, ma significativa: è quella organizzata per la giornata di martedì 20 aprile (a partire dalle ore 17.30) dal sindacato operai autorganizzati. «Le assemblee, i tecnicismi dei semplici comitati restano fermi se non sono mossi dalla protesta reale e anche le carte spesso rischiano di cadere nel dimenticatoio. Bisogna fare chiarezza sulle varie denunce – si legge in una nota a firma del Sindacato Operai autorganizzati – di questi mesi sulle condizioni gravi della sanità pubblica molisana. Tante vittime con l’emergenza Covid , numerosi disagi dovuti a seri disservizi sanitari che parte della popolazione continua a pagare a caro prezzo. Il processo di lotta per il bene comune avviato dagli operai della fabbrica a sostegno dei diritti collettivi continua in maniera sinergica con il collettivo “Cacciamoli “, la sanità pubblica non deve essere un pericolo – conclude la nota – ma un diritto imprescindibile».