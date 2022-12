Sanità, Fanelli (Pd): “Le colpe del fallimento da dividere equamente tra Toma e Florenzano”

La capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli, è intervenuta sui “conti regionali” con un post pubblicato sul suo profilo social ufficiale. Di seguito il testo:

“Riecheggiano ancora le parole della discussione di ieri in Consiglio, che nuove e gravissime questioni si pongono all’orizzonte, ancora una volta, sui ‘conti regionali’. Le solleverò domani (venerdì 23 dicembre, ndr) nella I commissione consiliare, qualora si riuscirà a riunire. Ma questa è altra storia. E altrettanto nefasta. Ma andiamo per ordine.

Emergono chiare responsabilità dal documento del Nucleo di Valutazione per la verifica delle attività del Direttore Generale Asrem, circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati al vertice dell’Azienda Sanitaria. Soprattutto per quanto attiene i pagamenti dei fornitori e per la garanzia dell’equilibrio economico finanziario dell’azienda.

Al netto delle valutazioni tecniche, è il dato politico sotteso che deve far riflettere ed essere evidenziato. Perché se è vero che l’avvocato Florenzano è inadeguato a ricoprire il ruolo di Direttore Generale, come da anni andiamo ripetendo in Consiglio Regionale, è altrettanto vero che non può essere ritenuto l’unico responsabile dello sfacelo sanitario in Molise, con le colpe da distribuire in ugual misura con il Commissario ad acta Donato Toma, che non può ritenersi super partes. Per questo non vorremmo che il giudizio tecnico del Nucleo di Valutazione sia funzionale ad un disegno politico di creare i presupposti amministrativi per non rinnovare il contratto in scadenza del Direttore Generale, “assolvendo” Toma dalle proprie e pesanti responsabilità in fatto di gestione sanitaria. E dal giudizio di inefficienza non è esente l’intera filiera di comando del centrodestra in Regione che, dati alla mano, ha portato al collasso non solo la Sanità, ma ogni settore vitale della nostra già precaria economia. Anche in questo caso, con il subdolo tentativo di scaricare tutte le colpe sul presidente Toma, nell’incapacità, a Campobasso come a Roma, di gestire la res pubblica in modo efficace ed adeguato.

Secondo. La paventata sostituzione del consigliere Cefaratti con il consigliere Cotugno, qualora si dimettesse da assessore. Il giudizio di fallimento politico apparrebbe evidente, ma sottolineo anche una questione non di poco conto. Cotugno ha approvato come assessore numerosi atti finanziari. Ora verrebbe ad autovalutarsi in Commissione, soggetto istituzionale di carattere istruttorio, come ‘consigliere semplice’? Certo, è possibile, ma politicamente è un sovvertimento del normale funzionamento di ‘indirizzo e controllo’”.

Non basteranno, dunque, i maldestri tentativi di scaricabarile ad assolvere Donato Toma e tutto il centrodestra dalle colpe di avere gestito male la Regione Molise, portandola sull’orlo del collasso socioeconomico e sanitario. Lo sanno loro, lo capiscono benissimo i molisani, dai quali – si conclude nel post – tra pochi mesi torneranno a chiedere fiducia, dopo averla tradita per un intero mandato elettorale”.