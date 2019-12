Sanità, esami e visite specialistiche: in Molise tempi di attesa biblici

In Molise i tempi medi di attesa per sottoporsi a esami clinici o visite specialistiche nelle strutture dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem) restano ancora alti. È quanto emerge dal monitoraggio effettuato dall’Asrem lo scorso 2 dicembre.

Per una mammografia all’ospedale di Termoli la prima data utile è il 23 settembre 2020, leggermente meglio, il 15 luglio, a quello di Isernia. Un anno di attesa, invece, per effettuare una ecocolordopplergrafia cardiaca al Poliambulatorio di Termoli, 8 mesi per una ecografia all’addome all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Tempi medi di attesa lunghi anche per le visite specialistiche: un anno per quella urologica al Poliambulatorio di Frosolone (Isernia), otto mesi per ortopedica e cinque per cardiologica all’ospedale di Termoli, sette per neurologica al Poliambulatorio della città adriatica.