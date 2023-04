Sanità, ecografia alla tiroide: prestazione non disponibile al Cardarelli, tutto pieno

Sempre più grave la situazione delle liste d’attesa in Molise: all’ospedale del capoluogo ci vogliono 8 mesi per un’ecografia alla mammella

Al Cardarelli di Campobasso non è possibile eseguire una ecografia alla tiroide.

“Prestazione non disponibile: agende sature”: dicitura che, tradotta, sta a significare probabilmente l’impossibilità da parte del Centro unico di prenotazione (Cup) di fissare nel 2023, e forse anche per i successivi mesi del 2024, una data in cui sottoporre un paziente ad una ecografia alla tiroide e a visita endocrinologica all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il documento, di cui è venuta in possesso l’ANSA, è esplicito e fa riferimento alla situazione registrata in un giorno di aprile che viene intenzionalmente omesso.

Il problema delle lunghe liste di attesa – riporta Ansa Molise – è balzato recentemente in cronaca anche attraverso la denuncia di un cittadino che per effettuare una risonanza magnetica alla prostata con codice di priorità ‘urgente’ per ‘pregresso k prostata’, prestazione da effettuare entro 72 ore, dovrà attendere sei mesi. Cosa stia determinando questa nuova e grave situazione è ancora da chiarire, ma il problema dei lunghi tempi di attesa è questione che si trascina da anni e non, come qualcuno sostiene, riconducibile alle conseguenze dell’emergenza pandemica. Ecco alcuni esempi che lasciano pochi dubbi: a dicembre 2019 per effettuare una ecografia della mammella al Cardarelli di Campobasso (fonte Asrem) occorrevano 8 mesi, mentre per una visita oculistica, sempre al nosocomio regionale, la prima data utile era il 30 novembre 2020; 12 mesi (31 dicembre 2020) invece per una visita urologica al Poliambulatorio di Frosolone (Isernia).