Sanità, «ecco cosa penso senza giri di parole». L’affondo di Greco

Il consigliere regionale del MoVimento 5Stelle: «Se le nuove linee di programmazione non puntano ad investire più soldi possiamo dire che la struttura commissariale ha fallito»

Ha voluto esprimere quello che pensa «senza giri di parole» il consigliere regionale del MoVomento 5Stelle, Andrea Greco. In un lungo post apparso su Facebook Greco ripercorre tutta la situazione della sanità molisana alla luce anche degli ultimi eventi e di quello che sta accadendo in regione. «Se le nuove linee di programmazione sulla sanità molisana non puntano ad investire più soldi nella rete di emergenza, territoriale e ospedaliera pubblica, possiamo dire che la struttura commissariale ha amaramente fallito. Abbiamo sempre creduto nella separazione dei ruoli di Commissario e Presidente di regione, visto che quella commistione in passato ha fatto solo danni, in Molise più che altrove. Ma non dobbiamo certamente difendere nessuno, tantomeno i Commissari ad acta. Al contrario, contrasteremo con forza le loro scelte se non le condividiamo. Non mi sono mai nascosto dietro giri di parole e non lo farò certo ora, alla vigilia dell’approvazione del più importante documento di programmazione sanitaria per i prossimi quattro anni. In questi giorni, a più riprese, diverse testate giornalistiche locali hanno pubblicato estratti del Piano operativo sanitario 2019/21. Non riesco a comprendere come mai i due Commissari non abbiano reso pubblica quella bozza, finita nelle mani di poche persone. Un fatto gravissimo. Già in passato, i cittadini hanno dovuto subire delle decisioni imposte dall’alto e non rispondenti ai reali bisogni del territorio. Riteniamo che questa logica non sia più tollerabile e non la tollereremo! Se le indiscrezioni giornalistiche risultassero confermate, saremmo di fronte ad una giustificazione ragioneristica del continuo taglio dei servizi, a discapito solo del pubblico. Cosa ancor più assurda sarebbe la conferma di quei contratti con Neuromed e Cattolica (ora Gemelli spa), che assegnano agli stessi una montagna di soldi pubblici per curare i cittadini di fuori regione. Lo abbiamo sempre detto: il privato deve integrare l’offerta sanitaria pubblica, non sostituirla. Per scrivere Piani operativi, senza riequilibrare i rapporti di spesa tra sanità pubblica e privata, bastavano un Frattura o un Toma qualsiasi, accomunati dall’essere stati alleati alle elezioni regionali con il più grande portatore di interessi nella sanità privata: l’eurodeputato Aldo Patriciello. In tutto ciò è evidente che il Presidente e i suoi uomini, da una parte puntano il dito sui commissari e dall’altra assumono posizioni politicamente paralitiche. Toma sta lì, fermo, aspettando di poter dire: ero meglio io. Mentre rivendica il ruolo di commissario, però, si dimentica di individuare i membri delle commissioni per il reclutamento del personale medico, nomina Direttori Generali Asrem via etere e mostra inefficienze e ritardi che mettono a rischio la sopravvivenza di interi reparti ospedalieri. Il MoVimento 5 Stelle Molise ha chiesto e ottenuto un Consiglio monotematico sulla sanità, per portare ancora una volta in Aula proposte a tutela del sacrosanto diritto dei molisani ad una sanità pubblica e di qualità. Il Consiglio dovrebbe essere convocato per martedì 10 dicembre alle ore 14, mentre in mattinata saranno ascoltati i Commissari. Su nostra proposta, il giorno prima saranno convocati e auditi anche i Comitati a difesa della sanità. Forse più di qualcuno non ha capito fino a che punto sono pronto a difendere la mia terra e il diritto alla salute dei miei conterranei. Allora lo spiego meglio: lo farò contro tutto e tutti, se necessario contro i Commissari, i Presidenti di regione e gli alleati di Aldo Patriciello, che poi in Molise sono la stessa cosa».