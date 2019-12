Sanità e rapporto coi privati, Oreste Scurti sfida Donato Toma a “duello”

Sanità regionale, clamorosa iniziativa di Oreste Scurti, di Italia in Comune, portavoce del Comitato “In Seno al problema”. L’avvocato isernino, infatti, in un suo post su Facebook lancia il guanto di sfida al Governatore Donato Toma, vuole un faccia a faccia con lui sull’emittente televisiva o su un sito web. Oggetto della sfida, i rapporti con la sanità privata e le risorse che vengono drenate dal bilancio regionale per favorire le strutture convenzionate. Ricordiamo che a Scurti, quando ne voleva parlare in consiglio regionale, gli fu tolta la parola. Ma vediamo il video con la sfida tratto dal suo profilo Facebook.