Sanità e politica, «drenare risorse verso il pubblico per non tradire più la Costituzione»

L’ex pm Ingroia e componente della DDA di Palermo è intervenuto a Campobasso al convegno “Sanità e politica” con l’altro esponente nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, Marco Rizzo: «Sulla salute non si può giocare con il profitto». Presenti, tra gli altri, gli avvocati Romano, Ruta e Iacovino, il consigliere regionale Andrea Greco e il dottor Pastore

“La sanità privata ha spesso strangolato il diritto alla salute dei cittadini, soprattutto quelli meno abbienti. Occorre restituire un ruolo centrale alla sanità pubblica drenando risorse. Per questo la politica è fondamentale per ritornare ad avere salute, legalità e ritorno alla Costituzione ed è quello che noi come Azione Civile e Democrazia Sovrana e Popolare, abbiamo come obiettivo e stiamo lavorando affinché vogliamo dare voce a quei molisani che non hanno rappresentanza e strangolati dalla politica degli affari presentandoci in Molise alle prossime elezioni regionali”. L’ex pm e componente della Procuratore Distrettuale Antimafia di Palermo, Antonio Ingroia, entra a “gamba tesa”, ma con grande autorevolezza, nel dibattito su sanità e politica nel Molise in generale e nel convegno a tema in particolare che si è tenuto alla sala della Costituzione a Campobasso con gli avvocati Pino Ruta (moderatore), Massimo Romano (che è intervenuto sul tema del commissariamento), il legale del comitato vittime per il Covid in Molise, Vincenzo Iacovino e l’avvocato Pietro Colucci; il primario del Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia, Lucio Pastore, che ha rilanciato la questione del progressivo smantellamento della sanità pubblica; l’ex primario di Chirurgia del Cardarelli di Campobasso, Giuseppe Cecere, che ha relazionato sulla difesa della sanità pubblica e il ruolo del privato e il capogruppo del M5S in Regione, Andrea Greco con le conclusioni affidate al segretario di Italia Sovrana e Popolare, Francesco Toscano.

Ad introdurre i lavori, l’onorevole Marco Rizzo, esponente dello stesso partito che ha rimarcato come “il tema della sanità pubblica è sotto gli occhi di tutti. Le Regioni sono gli organismi che dirigono la sanità pubblica bel nostro Paese. Siamo qui in Molise per spiegare che sulla salute non si può giocare con il profitto così come altri temi fondamentali come la scuola, i trasporti e la formazione”.

Tuttavia, “la sanità pubblica deve essere efficace, efficiente e deve funzionare – ha ammesso – ma non si può mettere il denaro davanti alla salute ed è questa la nostra rotta come Democrazia Sovrana e Popolare. Segnalo che il Pnrr vede le spese sanitarie all’ultimo posto e c’è anche una polemica con l’Unione Europea che non assegnerebbe all’Italia le risorse adeguate al fabbisogno che avrebbe”.

Sull’autonomia differenziata, “peggio mi sento – ha ribattuto Rizzo – soprattutto se tende a dividere il Paese in due, come pare stia diventando. Noi siamo lavorando su tutte le proposte di tipo politico che vanno nella direzione della democrazia – ha affermato, rispondendo ad una domanda sull’eventuale sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare per la modifica Costituzionale del ddl Calderoli – e certamente ci batteremo sulla questione dell’autonomia, così come ci batteremo contro la guerra perché l’invio delle armi deve essere sottoposto ad una verifica costituzionale in quanto – ha concluso l’esponente di Democrazia Sovrana e Popolare – i soldi che vanno per le armi dovrebbero andare, ad esempio, alla sanità”. (adimo)

IN ALTO LE INTERVISTE A MARCO RIZZO E ANTONIO INGROIA

IN BASSO LE INTERVISTE AL CONSIGLIERE REGIONALE ANDREA GRECO E AGLI AVVOCATI MASSIMO ROMANO, PINO RUTA E VINCENZO IACOVINO