Sanità e nuovo Pos, sindaci in conclave: “Non ci soddisfa”. Florenzano: “Atto dovuto, non chiude nulla”

In conclave i sindaci del Molise per discutere del nuovo Piano Operativo Sanitario adottato dalla Giunta regionale le scorse settimane e che ha creato da subito un vespaio di polemiche e soprattutto un mini terremoto nella maggioranza del consiglio regionale. Comitati sul piede di guerra e alcuni primi cittadini che lo ha giù impugnato dinanzi al Tar. Summit tenuto questa mattina, venerdì 8 ottobre – presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso.

“E’ un confronto per evidenziare le criticità – ha detto Daniele Saia, primo cittadino di Agnone e presidente della Conferenza dei Sindaci -. Abbiamo visto che l’avvicendamento dei commissari non ha prodotto alcun risultato, anzi il debito è aumentato ma i servizi per i molisani sono stati tagliati.”

“Il Pos non soddisfa le nostre esigenze – ha commentato il sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti – e l’area più penalizzata è proprio quella del Basso Molise. Roma ce lo ha mandato impacchettato.”

Presente anche il dg Asrem Oreste Florenzano che ha inteso puntualizzare alcuni aspetti. “Come ha spiegato il presidente commissario questo Piano è sostanzialmente un adempimento che andava fatto altrimenti non si sarebbero sbloccate risorse ministeriali. Scade nel 2021 e siamo ad ottobre e il presidente è già al lavoro per quello successivo. Capisco il clamore ma era un atto dovuto che non ha alcuna conseguenza. Non chiuderà alcun reparto, il nostro problema resta il personale.”

