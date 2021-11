Sanità e Covid: durante il periodo di emergenza in Molise reclutati 279 operatori

Sanità e gestione dell’emergenza Coronavirus: nella nostra regione su 279 operatori sanitari reclutati nel corso dell’emergenza Covid i precari sono complessivamente 264 di cui 5 medici, 143 infermieri e 116 (altro personale). È quanto emerge – come riporta un’agenzia Ansa – dall’analisi condotta dalla Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) con il supporto di Sda-Bocconi. Nella Legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri è prevista la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza Covid. «La possibilità di reclutare a tempo indeterminato, tuttavia – ha osservato il presidente Fiaso, Giovanni Migliore – è legata ai tetti di spesa: occorrerà superare quei tetti ancorati a parametri datati 2004 che non consentirebbero a tutte le aziende, soprattutto a quelle delle Regioni che sono state in piano di rientro, di adeguare il personale allo standard necessario».