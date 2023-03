Sanità e centrodestra, Buono (Pd): «Alle prossime Regionali bisogna gridare le ragioni del Molise»

Il consigliere comunale del Pd di Venafro e presidente di Partecipazione Democratica, Stefano Buono, è intervenuto sulle dimissioni, ora congelate, del commissario ad acta della sanità molisana, Donato Toma, e sullo stato dell’intero comparto. Di seguito, il testo:

«Ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni rappresenta l’atto culminante del fallimento totale di questo centro destra alla guida della Regione Molise. Le dimissioni da commissario ad acta alla sanità comunicate con una plateale conferenza stampa, adesso congelate, mostrano non solo la divisione inequivocabile al loro interno ma anche e soprattutto, purtroppo, il grado di inadeguatezza di questa coalizione che in cinque anni non ha prodotto un solo risultato a favore dei molisani. Non lo dico io, non lo descrivono solo ed esclusivamente gli avvenimenti delle ultime ore, ma tutti i dati sociali ed economici della nostra Terra. A cominciare dal mezzo miliardo di euro di disavanzo complessivo prodotto, lo stesso che doveva essere azzerato grazie all’intervento dei nuovi parlamentari di centro destra, come pubblicamente promesso in una rocambolesca campagna elettorale (quella delle ultime politiche del settembre 2022).

Per non parlare del problema principale: lo stato sanguinante della sanità molisana. Il processo inesorabile di smantellamento e depotenziamento degli ospedali pubblici, anche delle strutture funzionanti e che rappresentavano un vanto per la nostra sanità in termini di erogazione di servizi di qualità ma anche di economicità dal punto di vista dei numeri di bilancio. L’urgenza maggiore da questo punto di vista: il fatto che non venga assicurata la rete di emergenza – urgenza. Soprattutto in determinate zone interne, come ad esempio nell’Alto Molise, coloro i quali dovessero malauguratamente essere colpiti da un grave incidente, oppure da un infarto, o a da altra patologia tempo dipendente, difficilmente riuscirebbero a cavarsela. Comprendere che il Molise è una Regione, con specificità geografiche ed esigenze che non possono così semplicisticamente essere contenute nell’ambito di un freddo ragionamento ragionieristico che immola il diritto a curarsi con gli equilibri di bilancio.

Il lavoro che restituisce dignità alle persone e costituisce il fondamento indispensabile per il rilancio di una comunità. Senza di esso non è pensabile sviluppo, prosperità, crescita. Le infrastrutture, sia materiali che immateriali, che sono elemento indispensabile affinchè si investa in questo luogo ma anche mezzo per rendere gli spostamenti agevoli, strumento per renderci più facilmente visitabili. Uno sviluppo che deve però essere sostenibile. Proprio la sostenibilità deve rappresentare il tratto distintivo del nostro modello di sviluppo, un modello che sappia tenere assieme la crescita economica e la preservazione dell’ambiente. La nostra è una terra variegata, ricca di verde, di paesaggi sconfinati e di bellezze naturalistiche, emblema della tranquillità, caratterizzata dai centri storici e dai borghi. Non possiamo non valorizzare tutto questo.

Ecco perché faccio un plauso a chi, in prima linea, sta lavorando per la configurazione di una coalizione autenticamente progressista e alternativa a questo fallimentare centro destra alle prossime regionali. Sarà la coalizione che dovrà gridare forte le ragioni del Molise. Sarà l’ultima chiamata per invertire la rotta ad una terra martoriata e credo che tutti noi dobbiamo impegnarci per dare una concreta possibilità di inversione di rotta e di rinnovamento politico».