Sanità e bilancio, Roberti lancia bordate all’indirizzo di Gollo e Toma

Poi un consiglio alla stampa: «Cauti nei giudizi altrimenti diventa difficile trovare un direttore generale che voglia venire in Molise»

Si concede raramente ai microfoni, ma quando lo fa, non ha quasi mai peli sulla lingua. Il presidente Roberti non le ha mandate a dire nemmeno questa mattina ed ha lanciato bordate verso diversi obiettivi.

La prima è stata indirizzata all’ex commissario dell’Asrem Evelina Gollo che ha lasciato l’Azienda Sanitaria del Molise per approdare in Sardegna. E ora la Regione è stata costretta a nominare un nuovo commissario, nell’attesa di individuare il direttore generale. «Stiamo andando avanti con la nomina del dg – ha detto il governatore – ma c’è la necessità di rispettare dei tempi tecnici precisi. Cerchiamo dei professionisti che non stanno senza fare nulla, a differenza di chi è stato finora qui e non aveva firmato nemmeno il contratto e ha deciso volontariamente, senza darci il tempo di trovare un sostituto, di andarsene. Anche questa nefandezza è stata fatta, ne prendiamo atto, ma andiamo avanti perché sappiamo come metterci al riparo di fronte a tutto questo».

Poi ha fatto chiarezza sul bilancio e il destinatario della seconda bordata è stato Toma. «Dobbiamo portare il consuntivo 2021, quello del 2022 – ha chiarito Roberti – perché sono stati entrambi bocciati dalla Corte dei Conti e successivamente il bilancio: tempo 20 giorni e dovremmo arrivare a risolvere questa situazione. Ho letto qualcuno che ha dato istruzioni, una sorta di caccia al tesoro; ci ha detto che basta leggere gli atti per arrivare alla risoluzione del problema. Perché allora non hanno portato loro questi atti visto che c’è stato il tempo necessario? Andiamo avanti – ha proseguito il presidente – nell’interesse dei cittadini molisani».

L’ultimo siluro, celato da consiglio, Roberti lo ha spedito a noi giornalisti. «Mi rivolgo a voi della stampa – ha detto – invitandovi ad essere più cauti nel dare giudizi sulla sanità, altrimenti diventa difficile trovare un direttore generale che voglia venire in Molise».

L’INTERVISTA IN ALTO