Sanità, dopo la manifestazione dei molisani a Roma arrivano i primi risultati

Il ministro del Sud Provenzano si è impegnato a venire in Molise il 20 gennaio, quello della Salute Speranza ha promesso un osservatorio permanente

La massiccia mobilitazione popolare dei molisani per difendere il diritto alla salute ha prodotto i primi risultati.

Dopo la manifestazione di questa mattina in piazza Montecitorio, a Roma, davanti alla Camera dei Deputati, una delegazione di cittadini e dei comitati degli ospedali di Agnone, Isernia, Larino, Termoli e Venafro è stata ricevuta dal Ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano che ha annunciato l’intenzione di venire in Molise il 20 gennaio prossimo per verificare la situazione in prima persona.

Nell’incontro successivo con lo staff del Ministro della Salute, Roberto Speranza, è emersa la disponibilità a costituire un Osservatorio permanente sulla salute per il Molise, costituito da Ministero, Regione e comitati di difesa degli ospedali pubblici.

Centinaia le persone che stamane sono arrivate nella capitale a bordo di 8 autobus organizzati dai comitati per la tutela della sanità. Alla protesta hanno partecipato anche tanti tassisti romani di origine molisana.