Sanità, domani tavolo tecnico a Roma. Bonamico: «Senza commissario siamo bloccati»

Domani, mercoledì 19 luglio, si terrà il tavolo tecnico romano per la sanità. Proprio in funzione di questo appuntamento, stamattina in Giunta si è tenuto un summit tra il presidente Roberti, il sub commissario Marco Bonamico e il commissario Asrem Evelina Gollo. Una riunione preparatoria in vista del vertice di domani nella Capitale. La situazione è diventata ancor più delicata perché il sub, senza commissario, non può adottare decreti. «Non possiamo fare atti che presuppongono la firma del commissario – ha dichiarato Bonamico ai nostri microfoni – e siamo abbastanza bloccati. Stiamo preparando i decreti e appena sarà nominato il commissario li adotteremo». La situazione ad ogni modo dovrebbe sbloccarsi a breve con la nomina da parte del Consiglio dei ministri del nuovo commissario.

Anche per il vertice Asrem potrebbero esserci sviluppi a breve: il commissario straordinario resta in carica 6 mesi e pertanto potrebbe continuare a svolgere il suo lavoro fino ad ottobre, ma il presidente Roberti sarebbe intenzionato a nominare a breve il nuovo direttore generale dell’Azienda Sanitaria regionale.

Al tavolo tecnico di domani parteciperà sicuramente il sub commissario Bonamico e immaginiamo che possa esserci la presenza anche del commissario Asrem Evelina Gollo e del Dg Salute Lolita Gallo. dim