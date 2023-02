Sanità, domani Consiglio comunale monotematico: presente il comitato “Salviamo la Radioterapia del Molise”

Pazienti e cittadini hanno promosso una petizione popolare indirizzata al ministro Schillaci ed assisteranno ai lavori dell’assise civica di Campobasso

Domani, martedì 28 febbraio 2023, una rappresentanza del Comitato “Salviamo la Radioterapia del Molise”, sarà presente in Consiglio Comunale a Campobasso, per assistere ai lavori della seduta monotematica sulla sanità. Il Comitato è stato costituito da pazienti e cittadini al fine di promuovere una petizione popolare al ministro della Salute, Orazio Schillaci.

«In linea con il documento approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale del Molise nella seduta del 21/02/2023, il Comitato – si legge in una nota – chiede di sospendere l’efficacia dei Decreti del Commissario ad acta: DCA n. 1 del 20/01/2023 “Linee guida per l’erogazione delle prestazioni di radioterapia”, abilitando il personale medico del Gemelli Molise all’utilizzo dei ricettari per la prescrizione dei trattamenti “salva vita” di Radioterapia. I componenti del Comitato chiedono, altresì, la sospensione del DCA n. 2 del 26/01/2023 e le determinazioni di nuovi “tetti spesa” che permettano all’ Unità di Radioterapia del Gemelli Molise di poter continuare ad offrire alla popolazione prestazioni sanitarie d’eccellenza».

L’Unità Operativa Complessa di Radioterapia «è una assoluta eccellenza in campo medico, universalmente riconosciuta come tale anche dalla Comunità Scientifica internazionale. Negli anni ha introdotto nuove tecnologie e tecniche di trattamento con un significativo miglioramento dei risultati clinici. All’attività clinica si è sempre affiancata la ricerca con numerose pubblicazioni scientifiche e riconoscimenti, tra cui il premio ‘ELEKTA’ nel 2008 e nel 2019 per il miglior contributo scientifico al Workshop AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica). Nel 2020 il parco tecnologico è stato completamente rinnovato con apparecchiature di ultimissima generazione che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando – si conclude nella nota – gli organi sani e migliorando sensibilmente l’efficacia delle cure».

«Rivolgiamo un appello al ministro della Salute, Schillaci, affinché il servizio di Radioterapia possa continuare ad offrire prestazioni d’eccellenza alla popolazione molisana e di tutto il centro sud”, commenta Giuditta Lembo, portavoce del Comitato.

Nei prossimi giorni verranno anche allestiti dei banchetti in diversi centri del Molise. Da domenica 26 febbraio ore 19.00 circa è possibile sottoscrivere la petizione anche online a questo indirizzo: https://chng.it/9YGvVKDJNj