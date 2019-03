Sanità, Di Marzio: «Finalmente sblocchiamo le assunzioni in Molise»

«Voglio darvi una notizia importante: presto sbloccheremo le assunzioni in Sanità in tutte le Regioni, non soltanto in quelle virtuose». Ad annunciarlo è il senatore 5 Stelle Luigi Di Marzio in un post sul suo profilo Facebook. «Questo perché le Regioni in piano di rientro con evidenti difficoltà di spesa, come il Molise, sono proprio quelle che hanno maggiore bisogno di arruolare personale sanitario per garantire i Livelli essenziali di assistenza. Lo faremo – spiega – superando l’attuale vincolo di spesa, un obiettivo raggiunto grazie all’impegno congiunto dei ministeri della Salute, della Funzione Pubblica e dell’Economia. Questo provvedimento, che ha incassato l’approvazione delle Regioni – conclude – servirà a ridurre le differenze tra i territori e il gap che per troppi anni in sanità ha creato cittadini di serie A e di serie B».

In particolare, quanto annunciato dal senatore molisano fa seguito all’incontro tenutosi ieri al Ministero della Salute e nel corso del quale si è cercato di «trovare un punto di equilibrio con Regioni, Ragioneria dello Stato-Mef e Funzione pubblica – come ha scritto la stessa ministra Grillo sui social – per avviare un cambio di rotta ormai non più rinviabile per assicurare i servizi sanitari su tutto il territorio nazionale. In un clima di grande collaborazione è stata prodotta una norma che oggi sarà portata all’attenzione dei Presidenti delle Regioni. Auspico – conclude la Grillo – una piena condivisione perché tutto il Paese ha bisogno di avviare nuove assunzioni di medici e operatori per assicurare futuro al nostro Sistema sanitario nazionale».