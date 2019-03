Sanità, Comitato Pro Cardarelli: «Priorità a trattamenti per malattie tempo dipendenti»

CAMPOBASSO

Difesa della sanità pubblica e centralità dell’ospedale di Campobasso, queste le due battaglie portate avanti dal Comitato Pro Cardarelli. Ieri sera l’assemblea pubblica a Palazzo San Giorgio, convocata dal Comitato come atto finale di una serie di incontri organizzati sul territorio insieme a comitati e associazioni di quartiere per fare forza comune ed incidere sulle decisioni delle istituzioni competenti. L’assemblea ha, difatti, approvato un documento che sintetizza le richieste a difesa della sanità pubblica. «Vogliamo – spiega il presidente Tommasino Iocca – un ridisegno della sanità molisana, che riparta dal ripristino al Cardarelli di tutti i trattamenti per le malattie tempo dipendenti, ed in particolare neurochirurgia e stroke unit». Il documento approvato ieri sera da tutta l’assemblea invita alla mobilitazione volta al ripristino immediato di tutte le specialità della sanità pubblica non più presenti all’ospedale Cardarelli. Si tratta di una sintesi di un documento già inviato ai commissari alla sanità, nonché alla direzione Asrem e alla Regione.