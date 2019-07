Sanità, cittadini in piazza per la sopravvivenza del San Timoteo

REDAZIONE TERMOLI

Il ritrovo è alle 21 davanti alle ancore di Corso Umberto I. L’obiettivo è quello di protestare pacificamente per la sopravvivenza del punto nascita di Termoli ma anche per quella di tutto l’ospedale di Termoli perché se c’è una cosa che il Comitato “Voglio Nascere a Termoli” sta ripetendo continuamente in questi giorni è che «siamo un territorio sotto attacco». La sopravvivenza del punto nascita cartina al tornasole della sopravvivenza del punto nascita di Termoli. Ed è per questo motivo che il gruppo nato su Facebook per azione di Cinzia Ferrante, Alessandra Di Pasquale, Debora Staniscia e Giuseppe Pranzitelli, ha deciso di chiamare all’azione tutti quelli che vivono in basso Molise. Non solo i cittadini di Termoli ma anche di quelli che si trovano negli altri paesi e che si sono subito radunati attorno alla battaglia per la salvaguardia del San Timoteo. La manifestazione di protesta prenderà il via alle 21: il corteo, candele in mano, percorrerà Corso Umberto I e scenderà lungo Corso Nazionale «dove è stato chiesto ai negozianti di spegnere le loro luci al passaggio del corteo in segno di vicinanza verso la nostra battaglia». Poi l’arrivo in piazza Duomo dove saranno date delle informazioni e delle dritte su quella che è la situazione del punto nascita del San Timoteo. Intanto si è chiusa la raccolta firme che ha visto la sottoscrizione di più di 7mila persone. L’attesa è tutta per l’udienza del 24 al Tar Molise quando i giudici del tribunale amministrativo decideranno nel merito della sospensiva. Se questa sarà accordata il punto nascita potrà continuare ad operare in attesa della sentenza di merito. Se questa non dovesse essere accordata allora il punto nascita dovrà cessare ogni attività almeno fino all’udienza di merito.