Sanità, cittadini furiosi: «A breve chiuderanno altri reparti»

Ancora una protesta davanti al consiglio regionale e ancora una volta la manifestazione è stata indetta in difesa della sanità pubblica. A richiedere attenzioni da parte della politica quei cittadini che si oppongono alla nuova riorganizzazione del sistema sanitario che priva i territori di presidi fondamentali. Dall’Alto al Basso Molise, per il punto nascita o per la senologia, la richiesta è sempre la stessa: un intervento delle istituzioni per difendere un diritto costituzionalmente garantito. I rappresentanti del comitato “Voglio nascere a Termoli” hanno denunciato l’assenza della deroga che era stata annunciata per il punto nascita del San Timoteo. Mentre da Isernia la notizia della chiusura a breve della neurofisiopatologia.

I cittadini e i comitati poi hanno chiesto ai consiglieri di uscire dal Palazzo ed alcuni di loro hanno accettato l’invito partecipando all’assemblea. Presente tutta la minoranza, Greco, Primiani, Nola, Manzo, De Chirico e Fontana dei 5 Stelle, Fanelli e Facciolla del Pd, per la maggioranza Mena Calenda e Aida Romagnuolo.

IL SERVIZIO IN ALTO