Sanità, Cefaratti: «Quelle dei 5 Stelle sono bufale, centrodestra rinsavito in extremis»

«Con il governatore non è cambiato nulla, continua a non esserci dialogo»

Centrodestra nuovamente unito dopo il monotematico sulla sanità, ma con alcuni distinguo. Il consigliere Gianluca Cefaratti parla di ravvedimento in extremis di parte della maggioranza e soprattutto evidenzia ancora l’assenza di dialogo con il presidente Toma rispetto al programma operativo che «è manchevole in alcuni passaggi».

«Noi avevamo presentato un documento differente rispetto a quello che una parte del centrodestra aveva inizialmente sottoscritto insieme ai 5 Stelle. Questi stessi consiglieri alla fine si sono ravveduti rispetto ad alcune richieste senza senso, soprattutto in un periodo in cui la sanità molisana è in grande difficoltà. I problemi della sanità regionale non si risolvono assolutamente con un tetto all’extrabudget. Noi siamo grati agli operatori sanitari delle strutture pubbliche che stanno facendo enormi sforzi, ma ringraziamo anche i privati convenzionati che stanno sopperendo alle difficoltà del pubblico. Per me l’idea dei 5 Stelle secondo la quale i problemi della sanità molisana sono generati dai privati convenzionati è una bufala. E per fortuna che una parte del centrodestra è rinsavita all’ultimo momento.»

Ma l’approvazione della mozione emendata, per Cefaratti non è sufficiente a risolvere tutti i problemi con il governatore. «Non è cambiato nulla, non c’è stato dialogo con il presidente, anche se con l’approvazione, con 11 voti della maggioranza, della mozione, c’è stata l’apertura, almeno a parole, del governatore rispetto alla sospensione del provvedimento perché il Piano Operativo resta manchevole in alcuni passaggi.»

Ieri in Aula l’ennesimo, duro, botta e risposta tra Cefaratti e Greco. «Io sono una persona tranquilla, ma al cospetto di alcune affermazioni fuori luogo, fuorvianti e animate da acredine, anche persone come me non sono serene. Le falsità che si dicono in Aula vanno contrastate.»

L’INTERVISTA IN ALTO