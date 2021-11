Il medico: da dicembre non ci saranno numeri sufficienti per l’ordinario. C’è rischio concreto di iniziare nuovamente con i viaggi della speranza

Sanità, «la situazione al Cardarelli è drammatica. E per il futuro non si prospetta nulla di positivo».

A Parlare il dottor Giuseppe Cecere, per anni medico ospedaliero e già primario del reparto di chirurgia del Cardarelli.

«La mia posizione di responsabile dei chirurghi ospedalieri della regione mi fa dire che la situazione è drammatica (avevamo già scritto della dimissione di 12 professionisti in un nostro servizio, CLICCA QUI per leggere l’articolo).

Nell’ultimo anno la metà degli anestesisti rianimatori del Cardarelli ha chiesto di andare via e molti sono già andati via.

Buona parte ha anticipato la pensione e altri hanno pensato di andare in strutture private

Da dicembre non avremo numeri sufficienti per l’ordinario.

L’ ospedale Cardarelli è di fatto svuotato dalle sue funzioni. Ci sono errori della dirigenza.

E c’è un Direttore generale non all’altezza.

Per quanto riguarda l’essere attrattivi esiste un fondo destinato all’aggiornamento tecnologico che non è stato fatto se non in minima parte.

Non c‘è programmazione per l’immediato e il futuro.

Il cittadino paziente sarà costretto a farsi curare da qualche parte. O dai privati o riprendendo viaggi della speranza.

Infine voglio anche sottolineare – ha concluso Cecere – che non siamo attrattivi verso i giovani».