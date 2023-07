Sanità, cattive notizie dal Tavolo Tecnico romano: il punto nascita di Termoli deve essere chiuso

Arrivano cattive notizie per il Molise dal tavolo tecnico romano che si è svolto oggi, mercoledì 19 luglio, nella Capitale. Per la nostra regione vi hanno preso parte il sub commissario Marco Bonamico e la Dg Salute Lolita Gallo. A coordinare il tavolo non c’è più la temuta Adduce che è stata promossa a coordinatrice di tutti i tavoli nazionali.

Sembrerebbe che a coordinare il tavolo molisano di oggi, secondo indiscrezioni, sia stata Loredana Di Pilla, molisana di Isernia e figlia dell’ex consigliere regionale Giovanni Di Pilla, poi passato a dirigere la Asl di Agnone e successivamente un’Asl nel Lazio.

Certo è che il tavolo tecnico romano ha richiesto per l’ennesima volta la chiusura del punto nascita di Termoli che, per i dirigenti ministeriali, doveva essere chiuso già tempo.

Dunque una giornata sicuramente negativa, l’ennesima, per la sanità molisana. E prima gatta da pelare per il presidente Roberti che ha sempre difeso in passato il punto nascita del San Timoteo di Termoli.