Sanità, caso Vigliardi: da Campobasso fumata nera

Niente da fare per Gianni Vigliardi, il primario di Chirurgia esautorato dal suo incarico da Università e Asrem, con un provvedimento firmato da Oreste Florenzano, come suo ultimo “regalo” alla città di Isernia.

Si avvicina così l’entrata in servizio a Isernia del nuovo primario, Sciaudone, docente dell’Università del Molise. Vigliardi se ne andrà via, non resterà. Notevole il risentimento e l’indignazione popolare a Isernia. Questa mattina al Veneziale Emilio Izzo e Oreste Scurti hanno fatto sentire la loro voce e la loro protesta contro Asrem, Università e un Comune, totalmente assente. Intanto il rettore Brunese ha preannunciato una sua conferenza stampa per lunedì mattina a Campobasso. Nel video le dichiarazioni di Emilio Izzo e Oreste Scurti.