Sanità, Bregantini rilancia l’idea dell’integrazione Cattolica-Cardarelli

CAMPOBASSO

«Dare priorità alle necessità dei territori periferici piuttosto che alle strutture statiche», ma anche «Dare priorità ai problemi veri». É quanto si legge nella rivista “Molise Insieme” in uscita in questi giorni a firma del vescovo di Campobasso, Giancarlo Bregantini che interviene sul tema della sanità in Molise. Il vescovo segnala 5 punti tematici. Secondo il prelato «bisogna coinvolgere maggiormente in sindacati in questa opera di programmazione saggia e ampia, per rimotivare gli operatori sanitari, abbattendo così con una maggior produttività le lunghe liste d’attesa che penalizzano soprattutto i poveri e i meno abbienti. Perchè i ricchi sanno comunque come curarsi’». Per il vescovo è necessaria anche una rimodulazione delle strutture sanitarie molisane in quanto «il pubblico non sia mai in concorrenza con il privato. Si operi invece in una ottica di efficienza dei due servizi – scrive Bregantini – Perciò il privato non deve sostituire il pubblico. Ma ben convenzionato sia itegrativo e non sostitutivo»’. Bregantini in sostanza rilancia il progetto della ‘Cittadella molisana della sanità: nel parlare di una reale integrazione spiega come «’tra Cardarelli e Fondazione Cattolica, per costruire quella ipotesi tanto attesa che possa essere il volano per l’intero comparto regionale e stimolo ed integrazione (e non sostituzione) anche delle realtà periferiche».