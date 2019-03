Sanità, «bisogna conservare e potenziare le Uoc del San Timoteo»

REDAZIONE TERMOLI

L’incontro tra il Comitato San Timoteo e i commissari ad acta si terrà domani a Campobasso. Nel frattempo è il portavoce delle Politiche sanitarie di Fratelli d’Italia della provincia di Campobasso, Italo Francesco Di Iorio, ad entrare nel merito della questione relativa alla sanità in basso Molise. «La mala politica – afferma Di Iorio in una nota stampa – ha distrutto la sanità molisana con un debito di oltre 400 milioni di euro che i molisani non potranno mai restituire con tasse e balzelli nuovi, pena la morte della popolazione. Nel basso Molise il 2018 ha segnato un deficit di 20milioni di euro in quanto la popolazione per avere prestazioni ed interventi chirurgici è emigrata in altre regioni. Chiedo al Commissario del Governo, Giustini, di fare ciò che la politica non ha saputo o voluto fare a partire dagli appalti e dalle convenzioni con altri enti. Inoltre per fermare l’emorragia di questo deficit bisogna conservare e potenziare le Uoc del San Timoteo di Termoli facendo concorsi per medici e paramedici, i quanto i livelli essenziali di assistenza sono a rischio con grave pericolo per i ricoverati. Basta con i medici globe trotter che girano in tutti gli ospedali. L’Università Tor Vergata di Roma ha certificato che la sanità molisana è all’ultimo posto tra le regioni per la qualità dei servizi. Quindi siamo l’avamposto dell’Africa. Attendo con fiducia e speranza che il commissario Giustini faccia i giusti provvedimenti».