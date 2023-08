Sanità, avviate le procedure per stabilizzare il personale sanitario

Sono state avviate dall’Asrem le procedure per la stabilizzazione delle seguenti unità di personale: 15 Assistenti sociali, 4 Ortottisti, 14 Ostetriche, 18 Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 14 Tecnici sanitari di radiologia medica. Il provvedimento recepisce le recenti note della struttura commissariale della Regione Molise con le quali, a seguito della valutazione della grave carenza di personale presso le strutture dell’Asrem, è stato autorizzato, secondo quanto previsto dal Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, e nelle more dell’approvazione dello stesso, l’avvio delle procedure per il reclutamento delle unità di personale individuate nell’Avviso.