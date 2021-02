Sanità, associazioni all’attacco: petizione contro Toma, Florenzano e Giustini

Una petizione “per avocare delle funzioni di soggetto attuatore della Protezione Civile il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, delle funzioni di Commissario ad Acta Angelo Giustini e di sub-commissario Ida Grossi, nonché delle funzioni di Direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano e di Direttrice sanitaria dell’Asrem Maria Virginia Scafarto”. E’ l’iniziativa che arriva dalla Casa dei Diritti di Laura Venittelli e dalle associazioni “Comitato Molisanità L113 che si batte per l’affermazione del diritto alla salute nel Molise, Ultimi con don Aniello Manganiello, i Discoli del Sinarca, Konsumer Italia e tanti cittadini e associazioni che stanno aderendo all’iniziativa – ha affermato Laura Venittelli – come Casa dei Diritti non possiamo più tollerare quanto sta accadendo nel basso Molise per quello che riguarda la gestione dell’emergenza Covid-19. Ed è per questo motivo che, dopo l’ultimo “balletto” sull’apertura (poi rinviata) dell’ex ospedale Vietri di Larino e le morti anche di giovani che nel frattempo stanno funestando la nostra regione abbiamo deciso di intervenire”. Sotto la lente gli ultimi episodi legati all’emergenza Covid, l’ospedale San Timoteo trasformato in ospedale Covid ma soprattutto il destino dei pazienti che sono risultati positivi al Coronavirus. La petizione è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Draghi, al Ministro della Salute, Roberto Speranza, alle Procure di Campobasso e Isernia. “Ribadiamo il diritto alla salute dei cittadini del basso Molise e del Molise in generale”, concludono dalla Casa dei Diritti.

QUI IL TESTO COMPLETO DELLA PETIZIONE