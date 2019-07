Sanità, assemblea regionale dei comitati. Testa: «Situazione disperata» (VIDEO)

CAMPOBASSO

Si è tenuta questo pomeriggio a Piazzetta Palombo l’annunciata assemblea regionale indetta dai comitati e dalle associazioni molisane che chiedono all’unisono il ripristino e il rilancio di una sanità pubblica e di qualità. I lavori hanno preso il via alle 17 circa ma la partecipazione è stata piuttosto scarsa. Presenti anche i sindaci di entrambi i capoluoghi Roberto Gravina e Giacomo d’Apollonio, l’esponente del Pd isernino Maria Teresa D’Achille e l’ex presidente del Consiglio comunale di Campobasso Michele Durante e Franco Spina segretario regionale Cgil Abruzzo Molise.

A prendere la parola il prof. Italo Testa, ex presidente del Forum, che precisa: «É un momento molto delicato. Si comincia a parlare del nuovo Piano di Rientro sanitario e a tal proposito vogliamo comprendere quale sarà l’orientamento (non dei commissari di cui apprezziamo l’operato) ma bensì dei governi che prenderanno parte al Tavolo tecnico in materia».