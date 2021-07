Sanità, Asrem: si lavora per cancellare debito di 39 milioni di euro

Sanità, si lavora per la cancellazione dal bilancio dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem) dei 39 milioni di euro di debito con l’Inps per i contributi sospesi dei dipendenti dell’Azienda sanitaria a seguito del sisma del 2002. Come si apprende da una agenzia Ansa il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Flori Degrassi, ha confermato al presidente della Regione, Donato Toma, la volontà di autorizzare la cancellazione dal bilancio dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem) dei 39 milioni di euro di debito con l’Inps per i contributi sospesi dei dipendenti dell’Azienda sanitaria a seguito del sisma del 2002. Nel corso dell’ultima seduta il governatore ha anche informato l’Aula come, dopo una serie di interlocuzioni con il Mef, il rendiconto della Regione al 31 dicembre 2020 sia stato quantificato in 492 milioni di euro, con un miglioramento rispetto all’anno precedente di 22 milioni di euro.