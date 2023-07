Sanità, arrivano tre nuovi specialisti per la Medicina Interna

Altri dodici candidati ammessi al concorso pubblico dell’Asrem non si sono presentati

Tre nuovi medici destinati agli ospedali molisani, specialisti in Medicina Interna. Il concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Asrem stavolta non è andato deserto e, di questi tempi, è già una notizia. Il rischio è stato comunque concreto, visto che dei 15 candidati ammessi a partecipare si sono presentati solo in 3. Di fatto manca un professionista all’appello, in quanto l’Azienda Sanitaria, tramite il bando, mirava ad assumere a tempo indeterminato 4 figure. Automaticamente, rispettati gli altri criteri richiesti, i tre che si sono presentati sono stati assunti. Si confermano, quindi, le difficoltà nel reperimento di medici, con bandi deserti o candidati che, pur ammessi, non ‘aderiscono’ all’ultimo step selettivo.