Sanità, approvato il Decreto Calabria: ok allo sblocco del turnover in Molise

E’ stato approvato in tarda mattina al Senato il Decreto Calabria che prevede, tra le altre cose, anche lo sblocco del turover per le regioni in Piano di rientro. Pertanto ora l’Asrem potrà dare il via libera alle assunzioni di medici e infermieri.

«Con l’approvazione oggi in Senato del Decreto Calabria, – ha commentato l’onorevole molisano Antonio Federico – diciamo sì a una sanità meritocratica lontana da spartizioni politiche, sì a un servizio sanitario nazionale di professionisti e diciamo basta al blocco del turnover per le regioni in Piano di rientro come il Molise».

In alto l’intervento in Aula, per dichiarazione di voto, del senatore molisano Luigi Di Marzio.