Sanità, anche la Corte dei Conti bacchetta Toma

I magistrati contabili non fanno sconti: «Servizi inadeguati e incapacità di programmare»

CAMPOBASSO. Esce con le ossa rotte l’esercizio Finanziario della Regione Molise nel 2018 dalla “radiografia” del giudizio di parificazione della Corte dei Conti. Sotto la lente dei magistrati contabili, in particolare, la sanità, le assunzioni e gli appalti spendendo troppo, rendicontando male e in ritardo e in affanno nel colmare il debito che ammonta a 547 milioni di euro su 2,8 miliardi del bilancio di Previsione e, come se non bastasse, il bilancio 2017 è stato approvato con un ritardo di sei mesi. Nonostante ciò, la Regione ha assunto 14 persone con un ulteriore aggravio sulle casse pubbliche che, di conseguenza, ha dilatato di molto i tempi per pagare i fornitori.

Non va meglio, anzi la situazione è addirittura peggiore sul fronte degli appalti affidati dalle società partecipate della Regione di cui, secondo la Corte dei Conti, sono risultati regolari soltanto 2 su 30, mentre tutti gli altri risultano in violazione della trasparenza e delle normative vigenti.

Ma la vera spina nel fianco continua ad essere la sanità, ovvero il comparto che assorbe la quota maggiore di spesa. Per i magistrati contabili «occorre capacità di programmazione per stilare un piano di rientro dal deficit e una cernita delle spese per fornire servizi adeguati alle esigenze della popolazione». Ma l’insoddisfazione in giro c’è, si vede e si percepisce a occhio nudo perché, a detta di molti, la qualità degli stessi è alquanto scadente. Basti pensare che lo scorso anno, la Regione Molise è riuscita a raggiungere la «parificazione del bilancio (che non significa eliminare i debiti che sono una voce del patrimonio passivo o “passività” e quindi qualcosa di statico al momento della chiusura del documento contabile, ndr) solo grazie al contributo di solidarietà e alle tasse aggiuntive che la giunta a guida Donato Toma ha prontamente applicato (vedi l’aumento delle tariffe sul trasporto pubblico su gomma e su ferro da e per Roma solo per citarne una) su una collettività che già deve fare i conti con problemi quotidiani di ogni genere. Risultato: un disavanzo nel settore di 40 milioni a chiusura dell’anno in corso. Ce n’è abbastanza per volare bassi con le parole del tipo «Il sud vince se amministra per bene», come ebbe a dire non molto tempo fa il governatore Toma a Napoli. La Corte dei Conti, come suo dovere, ha risposto con i numeri che, di certo, vanno d’accordo poco o nulla con le parole. Specialmente quelle pronunciate nelle convention.