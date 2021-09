Sanità, anche Cefaratti contro Toma: “Assurde le convenzioni con gli ospedali di Foggia e Benevento. Nel Pos non una parola sul Covid”

In consiglio regionale è giunto questa mattina il nuovo Programma Operativo Sanitario 2019-2021 adottato di recente dalla Giunta regionale. E durante la discussione si sono levate voci di dissenso dalla minoranza, com’è normale che sia, ma anche dalla stessa maggioranza. Ha fatto rumore l’intervento del consigliere Gianluca Cefaratti di Orgoglio Molise, molto vicino ad Aldo Patriciello.

“Trovo assurdo – ha detto Cefaratti durante il suo intervento sul Pos – che si facciano convenzioni con gli ospedali di Foggia e Benevento, come a voler evidenziare, non si capisce al cospetto di chi, una presa di distanza da…”. Evidente in questo passaggio il riferimento ad Aldo Patriciello. E ancora: “Non è possibile nemmeno banalizzare in due righe la possibile convenzione Cardarelli-Gemelli. Ma cosa ancora più grave, nel nuovo Programma Sanitario non c’è una riga sul Covid, la più grande emergenza sanitaria ed economica dal dopoguerra ad oggi. In questo documento non c’è traccia del Covid. Ci sarà un aumento dei posti in terapia intensiva come previsto dai vari decreti che si sono susseguiti? La torre Covid esiste o esisterà? E nei moduli ci mettiamo i gatti? – si chiede ancora Cefaratti.

Un ultimo interrogativo – ha concluso il consigliere regionale – sul Gemelli. Cosa ne sarà? Chi ha comprato il Gemelli? Chi c’è dietro l’operazione? Perché non se ne parla?”.

Insomma una dura presa di posizione di un esponente del centrodestra che va a rendere ancora più fragili gli equilibri sui cui si regge la maggioranza di governo regionale.